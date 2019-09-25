رياضة | المغرب وتونس ومصر والإمارات وعمان يتنافسون على ألقاب البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب وتونس ومصر والإمارات وعمان يتنافسون على ألقاب البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف المقامة حاليا بملعب نادى جولف دريم لاند منافسات شرسة بين خمس دول للفوز بالقاب التاشئين تحت 13 و 15 و18 عاما والسيدات .

وتصدر المنتخب المغربي أسود الاطلسي منافسات الناشئين تحت 13 و 15 و 18 عاما وثالثا فى مرحلة السيدات بينما تتصدر نسور قرطاج تونس منافسات السيدات والثالث تحت 18 عاما .

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ويتنافس مع المغرب وتونس بعد انتهاء الجولة الاولى من البطولة كل من منتخب مصر الذى حل ثانيا تحت 18 عاما بالفريق المكون من ادم الشامى وحسن عز الدين نينو ويوسف عمرو وثالثا تحت 13 تيمور ربيع ورانى الطويل وعلى سلامة و15 عاما محمد ابو العلا واسماعيل ابو العطا وبلال كريمة ورابعا فى منافسات السيدات.

بينما جاء المنتخب الاماراتى ثانيا فى منافسات السيدات و13 عاما والرابع تحت 15 و 18 عاما.

اما المنتخب العمانى فقد جاء ثانيا تحت 15 عاما ورابعا تحت 13 عاما .