رياضة | مرجان يشكر "بريزنتيشن" على دعمها للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرجان يشكر "بريزنتيشن" على دعمها للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي الشكر لشركة بريزنتيشن راعي النادي وراعي الكرة المصرية علي مساندتها ودعمها الأهلي، موضحا أن شركة بريزنتيشن لها دور في خروج مشروع أول البوم رسمي للنادي للنور من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء بمقر الأهلي بالجزيرة.

وأوضح محمد مرجان أن مجلس الإدارة يتطلع دائما للتواصل مع الجمهور وفتح أواصل التواصل مع مشجعي النادي عبر كل الأجيال.

وأشار مرجان الي هناك عدة إدارات في الأهلي اجتهدت كثيرا حتي يري هذا المشروع النور، موضحا أن إدارات التسويق والإعلام والشركة الحاصلة على حقوق إصدار هذا الألبوم.

وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أن الأهلي دائما سباق ويخطو خطوة قبل الجميع وحدث هذا عندما انشأ النادي قناة فضائية قبل أي نادي مصري أو أفريقي أو في الشرق الأوسط.

وقال مرجان أن مجلس الأهلي يرغب دائما في مد أواصل التعاون مع نجومه السابقين والحالينن موضحا أن النادي حريص على توجيه الدعوة لعدد من نجوم الفريق عبر أجيال مختلفة لحضور مؤتمر اليوم أمثال شطة وإبراهيم عبدالصمد وأسامة عرابي ومحمد حشيش وضياء السيد وعصام رياض وهشام حنفي.الأهلي يشكر بريزنتيشن بعد مساهمتها في المشاركة في مؤتمر الألبوم الرسمي الأول للنادي

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قدم محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي الشكر لشركة بريزنتيشن راعي النادي وراعي الكرة المصرية علي مساندتها ودعمها الأهلي، موضحا أن شركة بريزنتيشن لها دور في خروج مشروع أول البوم رسمي للنادي للنور من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء بمقر الأهلي بالجزيرة.

وأوضح محمد مرجان أن مجلس الإدارة يتطلع دائما للتواصل مع الجمهور وفتح أواصل التواصل مع مشجعي النادي عبر كل الأجيال.

وأشار مرجان الي هناك عدة إدارات في الأهلي اجتهدت كثيرا حتي يري هذا المشروع النور، موضحا أن إدارات التسويق والإعلام والشركة الحاصلة على حقوق إصدار هذا الألبوم.

وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أن الأهلي دائما سباق ويخطو خطوة قبل الجميع وحدث هذا عندما انشأ النادي قناة فضائية قبل أي نادي مصري أو أفريقي أو في الشرق الأوسط.

وقال مرجان أن مجلس الأهلي يرغب دائما في مد أواصل التعاون مع نجومه السابقين والحالينن موضحا أن النادي حريص على توجيه الدعوة لعدد من نجوم الفريق عبر أجيال مختلفة لحضور مؤتمر اليوم أمثال شطة وإبراهيم عبدالصمد وأسامة عرابي ومحمد حشيش وضياء السيد وعصام رياض وهشام حنفي.