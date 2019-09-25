رياضة | الأهلي: هدفنا أعظم 10 أندية في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: هدفنا أعظم 10 أندية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن اليوم النادي يحتفل اليوم بواحده من البدايات لتطوير العمل في القلعة الحمراء لوضعه في مصاف الأندية العالمية.

وقال الدماطي في المؤتمر الصحفي: "النهارده بنحتفل بواحدة من بدايات تطوير العمل الرسمي للأهلي والخطة التي بدأناها لتطوير النادي وتطوير ميزانيته وهدفنا الانضمام لأول 10 أندية جماهيريا وتسويقيا".

وتابع: "كنا محتاجين شكل تسويقي جديد للأهلي وده نجاح بفضل ادارة التسويق ومجهوداتها وده هيبقى أول حاجه نبداها واتمنى يلاقي رضا الأهلي ويقبلوا على الالبوم ويكون فيه مبيعات جيدة".

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ويعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

ويحضر المؤتمر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم السابقين، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى احمد مصطفى مدير شركة بروسيرف التي تتولى إصدار الألبوم.

ويهدف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، عن طريق طرح ألبوم الأهلي، ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية.