شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع مهاجم في يناير المقبل، حيث طلب أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، أسماء بعض اللاعبين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، أصبح الهدف الأول ضمن خطط النيرويجي أولي جونار سولشاير خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وتابعت الصحيفة أنه عقب هزيمة اليونايتد أمام وست هام، بنتيجة (2-0)، التقى سولسكاير بنظيره إد وودوارد، الرئيس التنفيذي للنادي، لمناقشة التعاقدات الشتوية، موضحة أنه بجانب تواجد اسم ماندزوكيتش، ظهر اسم عثمان ديمبلي نجم برشلونة.

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​​​​​​​يشار إلى أن ديمبلي نجم برشلونة لم ينجح حتى الآن في إيجاد مكان أساسي بتشكيلة فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا.

برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات

استطاع فريق برشلونة العودة من جديد إلى سكة الانتصارت، وذلك بعدما كان قد تعرض لهزيمة مفاجأة ضد غرناطة خلال الجولة الماضية من البطولة، ليعود ويحقق الفوز ضد فياريال، بهدفين مقابل هدف .

وأتى فوز برشلونة ضد فياريال، بتوقيع كلًا من جريزمان وأرثر، فيما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 10 في المركز الرابع، فيما يتوقف رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن، بجدول ترتيب البطولة .