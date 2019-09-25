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نجم بنفيكا يعرب عن أسفه لعدم ارتداء قميص ريال مدريد أو برشلونة

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أعرب اللاعب المغربي عادل تاعرابت، نجم بنفيكا البرتغالي، عن أسفه لعدم ارتداء قميص ريال مدريد أو برشلونة، خلال الفترة السابقة .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن قد أشار نجم بنفيكا عادل تاعرابت إلى ندمه وأسفه على عدم ارتدائه لقميص ريال مدريد أو برشلونة خلال الفترة الماضية.

وقال نجم بنفيكا في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية المذكورة أعلاه : لا أحب أن أقول هذه الأشياء عن نفسي ، لكن إذا تحدثت مع أي شخص رآني ألعب عندما كنت أصغر سنًا ، فسوف أخبرك أنه كان يمكن أن ألعب في مدريد أو برشلونة، حتى لوكا مودريتش أخبرني ذات يوم بذلك .

وأنهى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا: لم يحدث هذا ولم يكن بسبب الآخرين فحسب ، بل بسببي.

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