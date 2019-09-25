شكرا لقرائتكم خبر عن اقامة دورة تحكيم لكرة اليد للمستجدين الأحد القادم بتبوك والان مع التفاصيل

يبدء فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك الأحد القادم، بالتعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد و معهد إعداد القادة، دورة للحكام المستجدين في كرة اليد، وذلك بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك وتستمر على مدى 10 أيام .

وأوضح مدير فرع هيئة الرياضة بالمنطقة سعود بن صباح العنزي, أنه يشترط على المتقدم للتسجيل في الدورة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد مارس اللعبة في الأندية أو الهيئات أو المدارس أو الكليات الرياضية، وأن لا يقل عمره عن (17) عاماً كحد أدنى ولا يزيد عن (32) عاماً كحد أقصى، إضافة إلى ما ورد في الفقرة (3/2) فإنه يجوز خفض المؤهل الدراسي إلى الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها كحد أدنى ويمدد السن إلى (35) عاماً كحد أقصى للاعبين الذين سبق لهم أن مثلوا أنديتهم في نفس اللعبة على مستوى الفريق الأول لفترات مناسبة، وأن يعتمد ثبوت ذلك بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة التابع لها المرشح للدورة، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي بنجاح .