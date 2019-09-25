شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية يدشن "كأس السعودية" الاثنين القادم والان مع التفاصيل

يطلق نادي الفروسية يوم الاثنين القادم حفل تدشين سباق "كأس السعودية" العالمي في نسخته الأولى والسباقات المصاحبة ، وإعلان برنامج سباقات موسم الرياض، واستراتيجية النادي، بالإضافة لمؤتمر صحفي يعقده صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة النادي، عند الساعة 7.30 مساءً في الفيرمونت بمدينة الرياض.

وسيحضر المؤتمر الملاك والمدربين والمهتمين برياضة الفروسية ، وسيعلن من خلاله سمو رئيس مجلس إدارة النادي الكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم سباق "كأس السعودية" العالمي للفروسية الذي سيقام في شهر فبراير القادم ، كما سيعلن سموه عن برنامج سباقات موسم الرياض وعن استراتيجية النادي الجديدة تجاه ميادين الخيل بمختلف مناطق المملكة، وأهم المستجدات في نشاطات وبرامج نادي الفروسية في موسمه القادم.

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