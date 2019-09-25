شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتنظيم بطولة كمال الأجسام بالحرس الوطني والان مع التفاصيل

وقع الاتحاد السعودي لكمال الأجسام اتفاقية شراكة مع مسئولي الشؤون الرياضية الخاصة بالحرس الوطني للقطاع الشرقي لرعاية والمشاركة في تنظيم واقامة بطولة كمال الأجسام بدوري صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر, خلال المؤتمر الذي عقد أمس في مدينة الرياض بحضور مدير إدارة العمليات بالقطاع الشرقي العميد الركن محمد بن رجاء العتيبي, وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام عادل الطريفي ومدير شعبة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني العقيد خالد القحطاني.

وتعد بطولة الحرس الوطني لكمال الجسام أولى البطولات التي يرعى الاتحاد إقامتها والمشاركة في تنظيمها وستكون اللبنة الأول في التعاون المستمر مع جهات حكومية لتطوير وتنشيط رياضة كمال الأجسام بالمملكة.