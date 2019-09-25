شكرا لقرائتكم خبر عن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والان مع التفاصيل
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أمس في مدينة ميلانو الإيطالية، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، الذي هنأ سموه بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد العربي.
وتبادل الحديث مع سموه خلال اللقاء واستعراض أوجه التعاون بين الاتحادين العربي لكرة القدم والدولي "الفيفا" وتعزيز ذلك لما فيه تنمية وتطور لرياضة كرة القدم في الوطن العربي، معرباً سموه عن سعادته بما وجده من رئيس الفيفا من حرص واهتمام بالغ بشان الاتحاد العربي.
وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحضر حفل جوائز الاتحاد الدولي The Best الذي شهدته إيطاليا وحضره كبار مسؤولي الاتحادات القارية والدولية ونجوم كرة القدم العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.