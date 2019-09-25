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سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل  رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أمس في مدينة ميلانو الإيطالية، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، الذي هنأ سموه بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد العربي.

وتبادل الحديث مع سموه خلال اللقاء واستعراض أوجه التعاون بين الاتحادين العربي لكرة القدم  والدولي "الفيفا" وتعزيز ذلك لما فيه تنمية وتطور لرياضة كرة القدم في الوطن العربي، معرباً سموه عن سعادته بما وجده من رئيس الفيفا من حرص واهتمام بالغ بشان الاتحاد العربي.

وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحضر حفل جوائز الاتحاد الدولي  The Best الذي شهدته إيطاليا وحضره كبار مسؤولي الاتحادات القارية والدولية ونجوم كرة القدم العالمية.

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