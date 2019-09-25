شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تفوز علي نظيرتها كينين وتبلغ دور الثمانية في بطولة ووهان للتنس والان مع التفاصيل

أحبطت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا انتفاضة متأخرة لمنافستها الأمريكية صوفيا كينين لتبلغ دور الثمانية في بطولة ووهان المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء بينما انسحبت الرومانية سيمونا هاليب من مباراتها بسبب إصابة في أسفل الظهر. وبعد فوزها بالمجموعة الأولى دون أي مشاكل كافحت بارتي في المجموعة الثانية بعد تأخرها بكسر للارسال وأنقذت نقطتين لحسم المجموعة لتتفوق على كينين 6-3 و7-5 وتحقق ثالث انتصار لها على بطلة قوانجتشو البالغة من العمر 20 عاما في أربع مواجهات جمعت بينهما هذا الموسم.

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