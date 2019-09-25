شكرا لقرائتكم خبر عن الويفا تعتزم غرس 600 ألف شجرة في الدول المضيفة لكأس الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عزمه غرس 50 ألف شجرة في كل دولة من الدول الـ 12 المضيفة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقبلة.
وقال رئيس الاتحاد، أليكساندر تشيفيرين، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد مساء أمس الثلاثاء في مدينة ليوبليانا، بسلوفينيا، إن الاتحاد يعتبر هذه الخطوة إرثا بيئيا من بطولة أمم أوروبا المقبلة، والتي ستقام الصيف المقبل.
كما أعلن تشيفيرين عزم الاتحاد دعم مشاريع لمنظمة "ساوث بول" الناشطة في قضايا الاستدامة وحماية المناخ، وذلك لمعادلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن انتقال جماهير كرة القدم وممثلي الاتحاد، للمدن التي تستضيف مباريات البطولة، وهي الانبعاثات التي يقدر حجمها بنحو 405 آلاف
طن من ثاني أكسيد الكربون.
يشار إلى أن بطولة كأس أمم أوروبا ستجرى عام 2020 في 12 دولة أوروبية.
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