شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الإيطالي السابق ريفيرا يحصد شهادة تدريب في عامه الـ 76 عاما والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الأربعاء أن المهاجم الدولي السابق جاني ريفيرا، الفائز بالكرة الذهبية عام 1969، حصل علي شهادة تدريب في سن الـ 76 عاما.

وأفاد رينزو أوليفييري رئيس نقابة المدربين الرياضيين الصحيفة الإيطالية أن "ريفيرا كتب تاريخ كرة القدم ومع ذلك تواضع ليعود طالبا، بدون أن يتغيب عن أي حصة".

وبات بامكان ريفيرا الذي حصل على شهادة "مدرب محترف من الفئة الاولى" أن يشرف على تدريب أي فريق وبالتالي التواجد ضمن الطاقم الفني لأحد اندية الدرجة الاولى في الـ "سيري أ".

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وبحسب "جازيتا ديلو سبورت" فإن "رغبة بداية مسيرة جديدة في التدريب ليست أولوية ريفيرا"، الذي أراد فقط أن "يبقى مستعدا وعلى إطلاع" بتطور كرة القدم.

ويعد ريفيرا، الذي شغل مركزي لاعب الوسط المهاجم والمهاجم خلال مسيرته الكروية، أحد ابرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإيطالية، وارتدى قميص نادي ميلان أكثر من 20 عاما، واحرز معه الكثير من الألقاب، أبرزها الدوري المحلي ثلاث مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) مرتين وكأس الكؤوس مرتين (ألغيت عام 1999).

وأحرز ريفيرا مع المنتخب الإيطالي الذي خاض معه 60 مباراة دولية، كأس الأمم الاوروبية 1968، ووصل إلى نهائي مونديال 1970 الذي خسرته بلاده امام البرازيل 1-4.