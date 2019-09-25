سيباستيان كو رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى لولاية جديدة

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البريطاني سيباستيان كو

انتخب سيباستيان كو اليوم الأربعاء، بالتزكية وبالإجماع، رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى لولاية جديدة تستمر أربعة أعوام، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونجرس إياف) في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصل كو 62/ عاما/ عللى أصوات جميع الاتحادات الوطنية ال203 الأعضاء بالاتحاد الدولي، ليستمر لولاية جديدة، بعد ولايته الأولى التي بدأت في 2015 عندما تولى الرئاسة خلفا للامين دياك الذي يواجه حاليا اتهامات فساد في قضية بفرنسا.

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وقال سيباستيان كو، المتوج بسباق 1500 متر مرتين في الدورات الأولمبية خلال مسيرته الاحترافية، بعد إعلان إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد بالتزكية "إنني فخور للغاية وممتن."

وكان البريطاني كو رئيسا للجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 كما كان عضوا بحزب المحافظين في البرلمان بين عامي 1992 و1997 .