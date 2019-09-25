شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن اختيار 20 لاعبًا للسفر إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد، في المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي – المهدي سليمان – أحمد دعدور. Advertisements الدفاع: عمر جابر – رجب بكار – محمد حمدي – عبدالله بكري – أحمد أيمن منصور – طه طارق. الوسط: إيريك تراوري – محمد فتحي – نبيل عماد «دونجا» – عبدالله السعيد – محمد فاروق – إبراهيم حسن – أحمد توفيق – إسلام عيسى. الهجوم: جون أنتوي – أحمد على – دودو الجباس. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.