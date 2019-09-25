شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: محمد محمود جاهز للمشاركة بعد غياب 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية لاعب الوسط محمد محمود، والمدافع سعد سمير، للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع الفريق، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء سموحة في يناير الماضي، فيما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة خلال لقاء صن داونز الجنوب أفريقي الذي انتهى بخسارة الأهلي بخماسية، وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شارك الثنائي في مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي، ضمن خطة تجهيزهما للفترة المقبلة.