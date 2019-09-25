مفاجآت في قائمة ريال مدريد ضد أوساسونا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة فريقه ريال مدريد ضد أوساسونا، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة السادسة من عمر الليجا .



قائمة ريال مدريد ضد أوساسونا

وجائت قائمة ريال مدريد ضد أوساسونا كالأتي :-

وجائت قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالأتي:-

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوب.

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خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو وأودريوزولا.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي وخاميس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، لوكاس فازكيز، يوفيتش، رودريغو وفينيسيوس جونيور.

فيما غاب كلًا من جاريث بيل ، ماريانو دياز، براهيم دياز عن قائمة الفريق، لأمور فنية، بالإضافة إلى غياب كلًا من لوكاس مودريتش، إيسكو ، مارسيلو، ميندي، أسينسيو بداعي الإصابة .

حلم الصدارة يراود ريال مدريد ضد أوساسونا

ويدخل ريال مدريد ضد أوساسونا، وعينه على الثلاث نقاط من أجل تصدر جدول ترتيب البطولة، وذلك بعدما حل ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق الاهداف عن كلًا من غرناطة المتصدر وأتلتيك بلباو صاحب الوصافة .