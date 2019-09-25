بنفيكا يحول أنظاره عن حارس يوفنتوس

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

اعترف نادي بنفيكا البرتغالي، بأنه من غير المرجح أن يعودوا لمحاولة التعاقد مع ماتيا بيرين، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.



وحاول بنفيكا التعاقد مع بيرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه خلال الفحوصات الطبية ظهرت أن الحارس يعاني من مشكلة في الكتف، ومع ذلك، كشف بنفيكا في ذلك الوقت، أنهم سينتظرون الحارس إذا تعافى بشكل كامل.

ومع ذلك، قال لويس فييرا، في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا: يجب أن أقول إن وضع بيرين كان وضعًا لم يحدث من قبل.

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وأضاف: ذهبنا إلى إيطاليا وتوصلنا لاتفاق مع يوفنتوس، وتفاوضنا مع وكيل بيرين، واتفقنا على توقيعه على عقد لمدة 5 سنوات، وعندما أجرى الفحوصات الطبية حدث خطأ ما.

وأنهى: بصراحة، الأمر كان سيئًا بالنسبة لنا وللاعب، نحن أحببنا بيرين بالفعل، لكن بعد مشاكله البدنية، من غير المرجح أن نفكر في العودة لمحاولة ضمه مجددًا.

يوفنتوس يتصدر الكالتشيو في غياب رونالدو

استطاع يوفنتوس أن يتصدر الكالتشيو مؤقتًا، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيريشيا بهدفين لهدف، ليصل إلى النقطة 13، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الذي له مباراة أقل .