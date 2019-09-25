شكرا لقرائتكم مختار مختار يجهز بدلاء الإنتاج فى ودية الشمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، على الدفع بعدد من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة إف سى مصر فى ودية الشمس اليوم، للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة الأهلى.

ويخوض اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى مباراة ودية مع نادى الشمس بملعب الأخير، فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدورى العام، حيث يسعى مختار مختار المدير الفنى للفريق لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً قبل مواجهة حامل لقب الدورى بحثاً عن خطف النقاط الثلاث للمباراة ومواصلة قطار الانتصارات.

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وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهماعلى ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ويستعيد الإنتاج الحربى جهود الثنائى وهاب انان وأحمد مجدى فى مواجهة الاهلى المقبلة بعدما غاب الثنائى عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام اف سى مصر بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى آخر مباريات الموسم الماضى.