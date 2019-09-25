شكرا لقرائتكم تفاصيل عملية التسليم والتسلم فى حراسة مرمى الزمالك والمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فى سياق متصل، يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، مدرب الأحمال الجديد، المنتظر توليه المسئولية بدلاً من أنطونيو المدرب الحالى، لكنه لن يتواجد فى مباراة بطل السنغال القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل عملية التسليم والتسلم فى حراسة مرمى الزمالك والمنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.