شكرا لقرائتكم تفاصيل عملية التسليم والتسلم فى حراسة مرمى الزمالك والمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة، اليوم الأربعاء، الصربى ديوردى بانتيتش مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، من أجل استلام مهام عمله فى الجهاز الفنى للفريق الأبيض، تحت قيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

وينضم بانتيتش لجهاز الزمالك فى منصب مدرب حراس المرمى، لخلافة أيمن طاهر، الذى أنضم لتشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، لقيادة حراس الفراعنة خلال الفترة القادمة.

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ويبدأ بانتيتش مهام عمله بشكل رسمي مع الزمالك، فور الوصول إلى القاهرة، لقيادة تدريبات حراس المرمى استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب برج العرب، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وفور تسلم بانتيتش مهام عمله داخل الزمالك، تنتهي علاقة أيمن طاهر بالجهاز الفني للقلعة البيضاء فى الوقت الحالي، لينضم بشكل رسمي لجهاز المنتخب الوطني، استعدادا للمعسكر المقرر إقامته فى شهر أكتوبر المقبل.

فى سياق متصل، يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، مدرب الأحمال الجديد، المنتظر توليه المسئولية بدلاً من أنطونيو المدرب الحالى، لكنه لن يتواجد فى مباراة بطل السنغال القادمة.