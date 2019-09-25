شكرا لقرائتكم أبو العلا وبدر إمام فى الجبلاية للاجتماع مع حسام البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد منذ قليل فى مقر اتحاد الكرة الثنائى محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر السابق و بدر إمام مدلك الفراعنة للإجتماع بحسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تمهيداً لتواجد الثنائى ضمن افراد الجهاز المعاون. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي يعاونه محمد بركات مدير منتخب ومعه طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مساعد مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى للمنتخب. Advertisements كما يتواجد مينا سامح مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة و معه على محمد على نجل الراحل محمد علي مدرب منتخب مصر للشباب السابق فى الجبلاية للاجتماع بحسام البدري للتواجد فى الجهاز الإداري. ويكشف حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخبن عن جهاز المنتخب بالكامل خلال ساعات.

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