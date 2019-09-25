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شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تنظم زيارة تثقيفية لوفد قيادات الشباب السعودية.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال الزيارة تعرف الأعضاء على نبذة عن تأسيس مجلس النواب المصري والمراحل التي مر بها إلى يومنا هذا كما تضمن جولة لأعضاء الوفد داخل متحف المجلس ،الذي يضم التاريخ البرلماني المصري، بالإضافة إلي القاعة الرئيسية للمجلس والذي يعود تاريخها لأكثر من 150عاما حيث التقطوا الصور التذكارية .
وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوفد السعودي درعاً تذكارياً لوكيل وزارة المراسم بالمجلس وذلك تقديراً لحسن ضيافتهم وما قدموه لأعضاء الوفد من معلومات قيمة عن مكانة البرلمان المصري.
جدير بالذكر أن البرنامج سيتضمن أيضاً زيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متحف القوات الجوية، مرصد وجامع الأزهر الشريف ثم زيارة الوفد لشرم الشيخ حيث يتم تنظيم لقاء مع القيادات الشبابية بمراكز شباب جنوب سيناء وزيارات للمعالم السياحية بالمدينة.
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