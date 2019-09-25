شكرا لقرائتكم الأهلي: قيمتنا التسويقية ارتفعت لأننا ضمن أفضل 30 نادي بالعالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الدماطي عضو مجلس الأهلي، أن مجلس إدارة ناديه يهدف لرفع القيمة التسويقية للنادي، كاشفا عن أن الأهلي يتواجد حاليا ضمن قالمة أفضل 30 نادي في العالم إلا أن هناك سعي لاقتحام قائمة العشر أندية الأولي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدماطي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن "الألبوم الرسمي "أن خطوة تدشين ألبوم الأهلي هي خطوة مميزة وتأتي ضمن برنامج مجلس الإدارة الهادف لتعظيم كل موارد النادي ورفع العوائد الماديه لخزينة النادي.

يعقد النادى الأهلى مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة والنصف اليوم الأربعاء، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمى خاص بالنادى، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلى ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

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يحضر المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى أحمد مصطفى مدير الشركة المتعاونة لإصدار الألبوم.

جاءت فكرة طرح ألبوم الأهلى بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادى برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادى إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادى التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار ما تفعله أكبر الأندية العالمية.