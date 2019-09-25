شكرا لقرائتكم الأهلي يشكر بريزنتيشن علي مساندتها ودعمها للقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محمد مرجان أن مجلس الإدارة يتطلع دائما للتواصل مع الجمهور وفتح أواصل التواصل مع مشجعي النادي عبر كل الأجيال.
وأشار مرجان الي هناك عدة إدارات في الأهلي اجتهدت كثيرا حتي يري هذا المشروع النور، موضحا أن إدارات التسويق والإعلام والشركة الحاصلة على حقوق إصدار هذا الألبوم.
وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أن الأهلي دائما سباق ويخطو خطوة قبل الجميع وحدث هذا عندما انشأ النادي قناة فضائية قبل أي نادي مصري أو أفريقي أو في الشرق الأوسط.
وقال مرجان أن مجلس الأهلي يرغب دائما في مد أواصل التعاون مع نجومه السابقين والحالينن موضحا أن النادي حريص على توجيه الدعوة لعدد من نجوم الفريق عبر أجيال مختلفة لحضور مؤتمر اليوم أمثال شطة وإبراهيم عبدالصمد وأسامة عرابي ومحمد حشيش وضياء السيد وعصام رياض وهشام حنفي.
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