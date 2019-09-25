شكرا لقرائتكم الأهلي يشكر بريزنتيشن علي مساندتها ودعمها للقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي الشكر لشركة بريزنتيشن راعي النادي وراعي الكرة المصرية علي مساندتها ودعمها الأهلي، موضحا أن شركة بريزنتيشن لها دور في خروج مشروع أول البوم رسمي للنادي للنور من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء بمقر الأهلي بالجزيرة.

وأوضح محمد مرجان أن مجلس الإدارة يتطلع دائما للتواصل مع الجمهور وفتح أواصل التواصل مع مشجعي النادي عبر كل الأجيال.

وأشار مرجان الي هناك عدة إدارات في الأهلي اجتهدت كثيرا حتي يري هذا المشروع النور، موضحا أن إدارات التسويق والإعلام والشركة الحاصلة على حقوق إصدار هذا الألبوم.

Advertisements

وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أن الأهلي دائما سباق ويخطو خطوة قبل الجميع وحدث هذا عندما انشأ النادي قناة فضائية قبل أي نادي مصري أو أفريقي أو في الشرق الأوسط.

وقال مرجان أن مجلس الأهلي يرغب دائما في مد أواصل التعاون مع نجومه السابقين والحالينن موضحا أن النادي حريص على توجيه الدعوة لعدد من نجوم الفريق عبر أجيال مختلفة لحضور مؤتمر اليوم أمثال شطة وإبراهيم عبدالصمد وأسامة عرابي ومحمد حشيش وضياء السيد وعصام رياض وهشام حنفي.