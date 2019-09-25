شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق .. مهاجم الزمالك بلا نادي اعرف مصيره وامكانية العودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك، غير مرتبط بأى نادي خلال الوقت الحالي، بعد فسخ تعاقده مع نادي الوداد المغربي الذى حصل ضم اللاعب على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الأخير، فى إطار صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد لصفوف القلعة البيضاء.

هل يحق لكاسونجو العودة للزمالك ؟



ولا يحق لكاسونجو العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، بسبب غلق باب القيد واكتمال عقد المحترفين الأجانب بالقائمة البيضاء، لوجود الخماسي العربي الأفريقى حمدي النقاز وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب مع الوضع فى الاعتبار أن أحدهم يعامل كمصري وفقا لقرار اتحاد الكرة فى الآونة الأخيرة.

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لماذا فسخ كاسونجو عقده مع الوداد ؟



الخليج 365، تواصل مع مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، للتعرف على مصير كاسونجو بعد فسخ عقده مع الوداد، بناءا على خلافات تمت بينه وبين سعيد الناصري رئيس النادي المغربي خلال الفترة الأخيرة وتحدث عنها المهاجم الكونغولي فى وسائل الإعلام.

ما مصير كاسونجو الفترة القادمة ؟



كشف المصدر الزملكاوي، أن كاسونجو تلقي عرضا للانتقال لنادي جديد خلال الميركاتو الشتوي فى يناير المقبل، ويرحب مسئولي الزمالك بإتمام الصفقة، حال التوصل لاتفاق مع هذا النادي.

متى يشارك كاسونجو فى المباريات ؟



وأكد المصدر أن كاسونجو لن يشارك مع أى نادي حتي شهر يناير المقبل، حيث سيكتفي اللاعب بالتدريبات فقط لحين قدوم فترة التنقلات القادمة ثم ينضم لناديه الجديد ويبدأ تجربة كروية أخرى داخل الملاعب.