شكرا لقرائتكم مسئولو منتخب الشباب: لم يتم تعين طبيب بعد اعتذار سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أنه إلى الأن لم يتم تعيين طبيب جديد للمنتخب خلفاً لطارق سليمان طبيب الفريق الذى إعتذر عن الأستمرار فى مهمته منذ عدة أيام.

كان طارق سليمان،"، قد أكد فى تصريحات صحفية أنه تقدم بالاعتذار فى هذا التوقيت حتى يكون جاهزا لشغل منصب طبيب المنتخب الأول حال رغبة اتحاد الكرة فى الاستعانة به خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب إعلان الجهاز الجديد.

واقترب محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول لكرة القدم السابق من الاستمرار فى منصبه مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة والذى سيعلن عن الجهاز المعاون بالكامل له ، خلال ساعات.

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يعتمد منتخب 2001 خلال الفترة الحالية على العقيد صلاح عاشور طبيب التأهيل و العلاج الطبيعي فى هذا المنصب مؤقتاً لحين التعاقد مع طبيب إصابات و ملاعب.

وطلب مسئولو منتخب الشباب مواليد 2001 من اتحاد الكرة سرعة تعيين طبيب جديد للمنتخب ، خوفاً من حدوث أي إصابة قوية خلال تدريبات الفريق الذى يستعد لمواجهة لمواجهة السعودية ودياً غدا باستاد الشمس ثم سلطنة عمان يوم 29 سبتمبر الجاري باستاد الشمس أيضاً.