شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 20 لاعبا للسفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والتى شهدت غياب علي جبر مدافع الفريق. ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. جاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور Advertisements الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - عبد الله بكري - أحمد منصور - طه طارق الوسط: إيريك تراوري - محمد فتحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - إسلام عيسى الهجوم: جون أنتوي - أحمد علي - دودو الجباس كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والذي أقيم في القاهرة.

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