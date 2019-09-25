شكرا لقرائتكم لجنة من اتحاد الكرة فى الأهلى والزمالك للتفتيش .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل ناديي الأهلي والزمالك لجنة تابعة لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، بناءا على تكليف من مسئولي الجبلاية.

وخصص اتحاد الكرة لجنة من داخل الجبلاية للتفتيش على التراخيص الخاصة بالأندية بناء على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف.

وزارت اليوم لجنة اتحاد الكرة مقر النادي الأهلي للحصول على بعض الأوراق الخاص بتراخيص الأندية المحترفة مثل ميزانية النادي لمعرفة مطابقة النادي للشروط التى طلبها الكاف.

كما تتوجه اللجنة بعد قليل إلى مقر نادي الزمالك للحصول على بعض المستندات الخاصة بتطبيق تراخيص الأندية المحترفة مثل الملاعب وقطاع الناشئين والبنية التحتية للنادي.

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كما تفتش اللجنة التابعة لاتحاد الكرة، على المدربين الذين يعملون بالقطاعات والتأكد من ضرورة حصول كل مدرب على رخصة "c" للعمل بقطاعات الناشئين.

وتضم اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة اللواء أحمد فوزي و محمد الطوبجي مدير ادارة تراخيص الأندية بالاتحاد و أكرم جورج و إيهاب الجندي و محمود خليل.