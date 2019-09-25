شكرا لقرائتكم لجنة من اتحاد الكرة فى الأهلى والزمالك للتفتيش .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تتوجه اللجنة بعد قليل إلى مقر نادي الزمالك للحصول على بعض المستندات الخاصة بتطبيق تراخيص الأندية المحترفة مثل الملاعب وقطاع الناشئين والبنية التحتية للنادي.
كما تفتش اللجنة التابعة لاتحاد الكرة، على المدربين الذين يعملون بالقطاعات والتأكد من ضرورة حصول كل مدرب على رخصة "c" للعمل بقطاعات الناشئين.
وتضم اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة اللواء أحمد فوزي و محمد الطوبجي مدير ادارة تراخيص الأندية بالاتحاد و أكرم جورج و إيهاب الجندي و محمود خليل.
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