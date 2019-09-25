شكرا لقرائتكم جهاد جريشه يشيد بهيثم قيراط حكم مباراة الأهلي الليبي مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جهاد جريشة الحكم الدولى أن التونسى “هيثم قيراط” حكم مميز للغاية وقادر على الخروج من المباريات الصعبة فى أفضل شكل ممكن . وأسند الاتحاد العربى إلى الحكم التونسى هيثم قيراط إدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، والتى ستقام يوم الجمعة القادم على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية. وأضاف جهاد جريشة فى تصريحات صحفية :”هيثم قيراط حكم عادل ولم يسبق أن حدثت أية مشكلات خلال إدارته لأى مباراة”. Advertisements يذكر أن جهاد جريشة قد تواجد فى تونس لإدارة مباراة النجم الساحلى التونسى حامل لقب البطولة العربية وشباب الأردن الأردنى بالبطولة العربية التى أقيمت أمس. واسترسل :”أعرف الحكم التونسى عن قرب ،فهو قد كان ضمن المختارين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر وقدم أداء مميز للغاية”. وبسؤال المونديالى جهاد جريشة عن ملعب مصطفى بن جنات فى مدينة المنستير تحدث قائلا :”قمت بالتحكيم عليه من قبل ، هو ملعب ضيق وعشبه مرتفع بعض الشىء إلا أنه فى المجمل ملعب جيد”.

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