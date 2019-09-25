شكرا لقرائتكم برانكو: رفضت أمرابط.. ومنحت الفرصة لبصاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أنه عانى من مشاكل غرفة الملابس قبل إقالته من تدريب نادي أهلي جدة، مشيرا إلى أنه وجد لاعبين لا يحترمون بعضهم البعض، ولفت إلى أن نور الدين أمرابط لاعب النصر عرض على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وذكر أنه فضل منح الفرصة لمصطفى بصاص لجديته في التدريبات.

وقال برانكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: ذكروا لي أن اللاعبين لم يحترموا بعضهم البعض في الموسم الماضي، ويفكرون في أنفسهم بأنانية ولا يهتمون بالنادي، وحاولت أن أقول لهم إن النادي أهم من اللاعب والمدرب وعلى الجميع أن يحترم الفريق، وسعيت جاهدا من أجل التوفيق بين اللاعبين، لكن من الصعب فعل ذلك بين ليلة وضحاها.

وأردف: الإدارة لم تتدخل في عملي، وكنا نناقش أوضاع الفريق باستمرار، وحول موضوع عمر السومة لا أعلم إذ ما كان هناك خلاف معه، لكنه أراد أن يلعب كمهاجم وحيد لأنه فعل ذلك مع منتخب بلاده، أما أنا فأردت اللعب بمهاجمين اثنين، ومنحت فرصة لمصطفى بصاص لأنه كان يتدرب بجد وحماس ويستحق الفرصة.

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وأثنى برانكو على حسين عبدالغني، ووصف باللاعب الجاد في التدريبات والمباريات، ولفت إلى أنه ناقش أمر التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، وذلك مع إدارة النادي، ولكن تم التركيز على التعاقد مع صانع ألعاب، لافتا إلى أن الإدارة تحدثت معه بخصوص بيع سلمان المؤشر إلى النصر لاسيما وأنه يبلغ 32 عاما وهناك عدة لاعبين يتواجدون في خانته.

وتوقع المدرب الكرواتي فوز أهلي جدة على النصر في الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رشح أهلي جدة والهلال للتتويج بلقب الدوري.

وأبدى برانكو انزعاجه من قرار إقالته، وذكر: فزت بـ 11 بطولة قبل التعاقد مع الأهلي في الصين وكرواتيا وإيران، وجئت إلى أهلي جدة لتحقيق البطولات، لكن كنت أعرف مشاكل غرفة الملابس، وطالبت بحل هذا الأمر، وكان من المستحيل تحقيق ذلك.

وذكر أن على النادي دفع عقد سنة كاملة لفسخ عقده، ولديه طريقتان لاستلام مستحقاته، إما بالتفاوض مع إدارة النادي أو اللجوء إلى الاتحاد "فيفا" ورفع قضية على أهلي جدة.