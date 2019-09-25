الشارقة للرد على تحدي الاتحاد كلباء في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - يطمح الشارقة حامل اللقب الى الرد على تحدي الاتحاد كلباء بفوز عجز عن تحقيقه الموسم الماضي، وذلك عندما يحل ضيفا عليه الخميس في المرحلة الثانية من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بشكل مثالي بفوزه على خورفكان الصاعد حديثا 2-صفر، لكن مهمته ستكون اصعب في ملعب جاره الاتحاد كلباء الذي وعده بالمعاناة امامه، على غرار ما فعله الموسم الماضي عندما انتهت مباراتهما ذهابا وإيابا بالتعادل.

ونشر الاتحاد كلباء فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر فيه مهاجمه الجديد التوغولي بينيل مالابا وهو يسجل احد هدفيه في شباك العين في مباراة الافتتاح التي خسرها بصعوبة 2-3، ووجه رسالة للبطل مفادها "من يقابل الاتحاد كلباء سيعاني.. موعدنا الخميس".

اما مدربه الإيطالي فابيو فيفاني فأعتبر ان المباراة "تحد ثان وفرصة جديدة لانتزاع اول ثلاث لنا في الدوري".

وتوقع مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري "مباراة صعبة كونها دربي"، كما ان المنافس معنوياته عالية "بعدما قدم مباراة كبيرة امام العين وهو سيلعب بقوة وحماس امامنا".

وأكد "لاعبونا لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع كل الظروف بعد المباريات الكبيرة التي لعبناها الموسم الماضي وهذا الموسم".

ولن يكون الشارقة وحده أمام اختبارات صعبة من بين الفرق التي حققت الفوز في المرحلة الأولى، إذ يحل العين الخميس ايضا ضيفا على الوصل المنتشي بتعادله مع النصر صفر-صفر في مواجهة دربي دبي الذي كان الأفضل فيها.

واعتبر مدرب العين الكرواتي ايفان ليكو أن "الوصل يملك عددا من اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة العالية ولديه خط دفاع جيد، والمواجهة لن تكون سهلة بالتأكيد، خصوصا وانه احد الفرق التي تعتمد اسلوب اللعب الجماعي في التحول من الدفاع للهجوم".

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ويستمر غياب البرازيلي كايو كانيدو للمباراة الثانية عن صفوف العين بسبب الإصابة، مما سيضع الحمل الهجومي على عاتق التوغولي لابا كودجو الذي ظهر بشكل جيد امام الاتحاد كلباء وسجل احد الأهداف الثلاثة لفريقه.

- الأنظار صوب دربي أبوظبي -

وستكون مواجهة الوحدة وضيفه الجزيرة في دربي أبوظبي الجمعة احد اكثر مباريات المرحلة الثانية اثارة واستقطابا للاضواء، بالنظر الى المنافسة التقليدية بين الجارين.

ويطمح الجزيرة الذي كان الأكثر انفاقا في سوق الانتقالات، الى فوز ثان بعد الأول على الظفرة بهدفين نظيفين، في حين يتطلع الوحدة الى تعويض خسارته المفاجئة امام الفجيرة صفر-1.

واستعد الجزيرة لمواجهة الوحدة بأفضل طريقة بعد فوزه الاثنين على النصر العماني 3-1 في إياب دور الـ32 لبطولة الأندية العربية في مباراة شهدت مشاركة نجم الفريق الجديد عمر عبد الرحمن "عموري" أساسيا للمرة الأولى، مما يؤكد جاهزيته البدنية بعد تعرضه لاصابة في الرباط مع فريقه السابق الهلال السعودي ما ابعده عن الملاعب من تشرين الأول/أكتوبر حتى اب/أغسطس.

كما تألق البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا امام الظفرة والنصر على التوالي، مما سيعطي المدرب الهولندي يروغن ستربيل الكثير من الحلول الهجومية بوجود هذا الثنائي إضافة الى "عموري" والدولي علي مبخوت.

من جهته، يتعين على الوحدة الذي يعول على مهاجمه الارجنتيني سيباستيان تيغالي والاسباني كارلوس لوبيز والمخضرم إسماعيل مطر، استعادة لغة الفوز لأن خسارة ثانية ستبعده عن المنافسة على المراكز الأولى مبكرا.

ويأمل شباب الأهلي الذي حقق الفوز الأكبر في المرحلة الأولى على حساب حتا 3-صفر، ألا يكرر الفجيرة الذي يقوده الجزائري مجيد بوقرة، ما فعله امام الوحدة عندما اغلق منطقته الخلفية بشكل جيد واستثمر احدى المرتدات لتسجيل هدف الفوز، محققا احدى اكبر مفاجآت المرحلة الافتتاحية.

ويلعب الخميس أيضا الظفرة مع بني ياس، وعجمان مع النصر، على أن يلتقي الجمعة خورفكان مع حتا، وجميع هذه الفرق تطمح الى فوزها الأول.