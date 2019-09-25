الريال وأوساسونا اليوم في الليجا الإسبانية Real madrid…عودة راموس

نقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث يواجه ريال مدريد أوساسونا في مباراة صعبة على الفريق الملكي الذي يحاول العودة للتتويج بالليجا من جديد، ويسعى زين الدين زيدان توفير الإمكانيات التكتيكية لفريقه من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث بعد تأخر موقف الريال في جدول الليجا الإسبانية، هذا ويتصدر فريق أتليتكو مدريد جدول الدوري الإسباني حتى الآن، ويقدم نتائج جيدة مستغلاً الفريق الشاب والصفات الرائعة التي أبرمها الفريق.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد و وأوساسونا اليوم Real madrid في الأسبوع السادس من الليجا الإسبانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس Bein 3 Sports بتعليق حفيظ دراجي، ويحاول الريال ضمان نقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على الليجا.

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم

من المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

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الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – رودريغيز.

الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – فاسكيز.

نتيجة مباراة الريال وأوساسونا لحظة بلحظة

ريال مدريد يحاول العودة الصدارة في مباراة الليلة أمام أوساسونا؛ لا سيما بعد أن تمكن الريال من تقليص الفارق بينه وبين أتليتكو المتصدر ويحاول الفوز بمباراة الليلة في السانتياجو بيرنابيو، تابعوا أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز.