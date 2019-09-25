المحمدي: لا أريد ترك إنجلترا لتحقيق حلمي.. وتريزيجيه سيتألق قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد المحمدي ظهير أيمن فريق أستون فيلا ولاعب المنتخب المصري، أن هدفه هو الاستمرار في الدوري الإنجليزي من أجل تحقيق حلمه وهو إنهاء مسيرته في "بلاد الضباب".

وأضاف المحمدي في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس الاخبارية" :"منذ طفولتي وأنا أحلم بالمشاركة في الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، ونجحت في تحقيق حلمي".

وتابع :"حلمي الآن أن أكون اللاعب المصري الأول الذي يبدأ مشواره الاحترافي في إنجلترا وينهيه أيضًا في نفس الدوري".

المحمدي كشف أنه واجه العديد من الصعوبات في بداية مسيرته الاحترافية، ليوضح :"في موسمي الأول مع سندرلاند عانيت على مستوى الطقس واللغة إلا أنني نجحت في تجاوز هذه الأزمة مع موسمي الأول، الآن أنا وصلت لعامي العاشر في إنجلترا وهذا رائع بالطبع".

وواصل صاحب الـ32 عامًا تصريحاته :"الصعود مع هال سيتي بعد موسم واحد فقط قضيته بجانب الصعود مع أستون فيلا كان الأبرز في محطاتي بإنجلترا، وأسعى الآن لقيادة أستون فيلا للبقاء في بريميرليج خاصة أن الإدارة قامت بالعديد من الانتدابات".

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وأكمل المحمدي تصريحاته عن فريقه :"اللاعبين هدفهم واحد هذا الموسم وهو تحقيق الفوز في كل مباراة، حققنا بداية جيدة على الرغم من خسارة أول جولتين أمام توتنهام وبورنموث إلا أننا بدأنا في تحقيق الانتصارات والتي كانت على حساب إيفرتون".

المحمدي أنهى تصريحاته عن المحترف المصري بشكل عام في بريميرليج :"في بداية انتقالي لم يكن يتواجد أي لاعب مصري خلال هذه الفترة، لكن الوضع تغير الآن بعد قدوم محمد صلاح ومن بعده النني وأحمد حجازي وأخيرًا تريزيجيه الذي أتوقع أن يقدم المزيد مع الفريق مع أستون فيلا في فترة قصيرة".

المحمدي بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق سندرلاند عندما انتقل من إنبي في موسم (2010 -2011).

وفي صيف 2012 انتقل المحمدي إلى هال سيتي ومنه إلى أستون فيلا في صيف 2017.

وشارك المحمدي خلال هذا الموسم في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي مع فريقه الحالي أستون فيلا والذي صعد هذا الموسم للبريميرليج.

جدير بالذكر أن أستون فيلا يتواجد في المركز الثامن عشر بعد مرور ست جولات برصيد أربع نقاط من الفوز بمباراة والتعادل في مباراة مقابل أربع هزائم والتي كان آخرها أمام آرسنال (3-2).