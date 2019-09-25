قائمة بيراميدز.. عودة أنتوي وغياب جبر أمام بطل الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لمباراة شباب بلوزداد والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليصبح بيراميدز مطالبًا بالفوز في الجزائر أو التعادل بأكثر من هدف لاستمرار مشواره في البطولة الأفريقية.

قائمة بيراميدز شهدت ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي، في المقابل يغيب مدافع الفريق علي جبر عن رحلة الجزائر المقبلة.

وجاءت قائمة بيراميدز على الشكل التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - عبدالله بكري - أحمد أيمن منصور - طارق طه.

خط الوسط: إيريك تراوري - محمد فتحي - عبد الله سعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - إسلام عيسى - أحمد توفيق.

خط الهجوم: دودو الجباس - أحمد علي - جون أنتوي.