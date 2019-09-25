صحفي روماني يوضح لمصراوي: لماذا اختار صلاح "الأفضل" في جائزة فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

حل النجم محمد صلاح، في المركز الرابع في سباق جوائز الأفضل والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاز بهذه الجائزة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء الاثنين الماضي.

وشارك في عملية الاختيار رجال الإعلام من مختلف بلدان العالم، وجاء نجم ليفربول في المركز الأول في اختيارات عدد من رجال الإعلام مثل: رومانيا، الإكوادور، غينيا الاستوائية، مقدونيا، إيران، كازاخستان، الصومال، سويسرا.

وقال تيودور جوماتاتي والذي يعمل في صحفية جازيتا سبورتيورليور الرومانية إنه اختار صاحب القميص رقم 11 في ليفربول لأنه ببساطة الأفضل.

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وأضاف تيودور من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "محمد صلاح هو أفضل لاعب، لقد نجح في الفوز بدوري الأبطال كما أنه كان واحد من هدافي الدوري الإنجليزي، محمد صلاح هو مصدر قوة ليفربول."

وعن تقييمه لأداء صلاح في الموسم الجديد قال: "صلاح سيفوز بالدوري الإنجليزي، لقد سجل أربعة أهداف بالإضافة إلى 3 تمريرات ولديه المزيد والمزيد ليقدمه لذلك فإنه يقدم موسم جيد حتى الآن."

وأكمل : "محمد صلاح لدية مزيج رائع بين القوة البدنية والأسلوب الرائع في اللعب، أرى أنه يستحق أن يكون الأفضل لذلك جاء في المركز الأول في اختياراتي."

وعن مستقبل صلاح مع ليفربول قال: "لا يجب عليه أن يرحل قبل أن يُحقق الفوز بالدوري الإنجليزي، بعد ذلك هو من سيقرر."