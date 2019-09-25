رسميًا.. طه إسماعيل يعتذر عن منصبه في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قدّم طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، اعتذارًا لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب عن عدم استكمال مهمته في النادي بسبب العمل الإعلامي.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي صباح الأربعاء، أن طه إسماعيل قرر الاعتذار عن مهمته داخل القلعة الحمراء بسبب قيامه بتحليل مباريات الفريق في إحدى القنوات الفضائية.

وكشف طه إسماعيل عن أسباب قراره بالاعتذار عن مهمته رئيسًا للجنة التخطيط لقطاع الكرة، مشددًا على أن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادي وللجنة التخطيط.

واتفق طه إسماعيل- حسبما جاء في الموقع الرسمي- بأنه سيستمر في التشاور مع محمود الخطيب في أي ملف وفي أي وقت.

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وجاء قرار طه إسماعيل احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية، وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها، أو التعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة.

وأشار طه إسماعيل إلى أنه لم يكن يريد الابتعاد عن عمله في اللجنة، وأنه بذل جهودًا كبيرة مع القناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة إلا أنهم تمسكوا باستمراره من خلال تحليل مباريات الأهلي.

وكشف طه إسماعيل أنه حاول بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الالتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين وإجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف لكن للأسف لم يحدث.

وأنهى رئيس لجنة التخطيط السابق تصريحاته بأنه تم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان آخرها خلال 48 ساعة الماضية لكن القناة جددت رفضها، وتمسكت بوجوده في الاستديوهات التحليلية لمباريات الأهلي وبالتالي تم حسم الأمر ليبلغ محمود الخطيب بذلك، وأنه سيظل تحت أمر النادي في أى وقت.

جدير بالذكر أن آخر مهام طه إسماعيل هو إنهاء ملف المدير الفني للفريق الأول، حيث تم إسناد المهمة الفنية لفريق الكرة للمدرب السويسري رينيه فايلر والذي قاد الفريق مؤخرًا للتتويج ببطولة السوبر المصري يوم الجمعة الماضي بعد الفوز على الزمالك (3-2).