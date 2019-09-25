كيف تابعت الصحف الإنجليزية خلاف صلاح مع اتحاد الكرة بشأن حفل The Best؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فرضت أزمة التصويت المصري لمحمد صلاح لاعب ليفربول في حفل جوائز الأفضل "The Best" التابعة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نفسها على الساحة الإعلامية في إنجلترا.

كيف بدأت الأزمة؟

بدأت الأزمة عقب إعلان فيفا عبر موقعها الالكتروني عن اختيارات من يحق لهم التصويت (قادة ومدربي المنتخبات وممثلو الإعلام عن كل دولة) على اختيار أفضل لاعب في العالم.

ولم يظهر الجانب المصري في القوائم، حيث ظهرت خالية تمامًا ما يعني أن مدرب وقائد المنتخب المصري لم يقوما بالتصويت على الجائزة، بينما اختار هاني دانيال ممثل الإعلام المصري ساديو ماني أولًا، كريستيانو رونالدو ثانيًا ومحمد صلاح في المركز الثالث.

تطورات الأزمة؟

اتحاد الكرة المصري أكد في بيانًا رسميًا أن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي أناب عن مدرب المنتخب الأول (نظرًا لحل الجهاز الفني في ذلك الوقت) وقام بالتصويت لصلاح في المركز الأول، نفس الأمر لقائد الفراعنة أحمد المحمدي.

بدوره قام اتحاد الكرة المصري بإرسال استفسار للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة،وأكد في بيان رسمي أنه تم إرسال صوتي مصر إلى فيفا بشكل رسمي يوم 15 أغسطس الماضي (أي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام)، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل فيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار فيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

ماذا فعل صلاح؟

قام المصري محمد صلاح بحذف (لاعب منتخب مصر) من السيرة الذاتية الخاصة باللاعب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ثم تدراك الموقف فيما بعد وقام بنشر صورة له بألوان العلم المصري علق عليها قائلًا: "مهما حاولو يغيروا في حبي ليك ولناسك مش هيعرفوا".

ردة فعل صحف إنجلترا

الصحف الإنجليزية سلطت الضوء على الأزمة وفيما يلي نستعرض أبرز التعليقات والعناوين:

Daily Mail

خلاف جديد بين صلاح واتحاد الكرة

وقالت الصحيفة البريطانية: "تورط محمد صلاح في خلاف جديد مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب التصويت لصالحه في أفضل جوائز الفيفا".

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ولفتت "ديلي ميل" إلى ردة فعل صلاح بحذفه لاسم المنتخب الوطني من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه قد يكون إنذارًا بانسحاب محتمل من التواجد رفقة الفراعنة.

وقالت الصحيفة: "هناك مخاوف في مصر من قطع صلاح علاقته بالمنتخب الوطني إثر الأزمة الأخيرة".

caughtoffside

صلاح في خلاف حاد مع اتحاد الكرة المصري

وقالت الصحيفة إن نجم ليفربول أزال كل الإشارات المتعلقة بالمنتخب المصري من وسائل التواصل الاجتماعي بعد خلافه الأخير مع الاتحاد.

وأضافت: "يبدو أن الأمور وصلت بين الطرفين إلى نقطة الغليان بعد غياب التصويت المصري عن جوائز الأفضل التابعة للفيفا".

كما ألمحت الصحيفة إلى الخلافات السابقة بين صلاح واتحاد الكرة المصري.

MIRROR

محمد صلاح في خلاف جديد مع مصر

وقالت الصحيفة: "دخل محمد صلاح في عاصفة أخرى مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أن غياب الأصوات المصرية عن حفل جوائز FIFA للأفضل".

وأضافت: "قام صلاح بمحو كل إشارة تتعلق باملنتخب الوطني".

وتابعت: "يجري الآن تحقيقًا كبيرًا في مصر لأنه على الرغم من أن قائد الفريق أحمد المحمدي ومدرب الفريق الأولمبي شوقي غريب قد صوتا لصالح صلاح ، فإن هذه الأصوات لم تسجل".

وألمحت غلى أن هناك مخاوف قطع صلاح علاقاته مع المنتخب الوطني بعد الخلاف الأخير الذي يوصف بأنه "أزمة".