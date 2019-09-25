تقارير توضح موقف مشاركة ميسي أمام خيتافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة قد يغيب عن مباراة خيتافي المقبلة والتي تقام يوم السبت المقبل في إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان ميسي تعرض أمس الثلاثاء للإصابة في الساق اليسرى خلال مباراة فياريال الأمر الذي جعل المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي يقرر بتغيير الأرجنتيني ليشارك بدلاً منه الفرنسي عثمان ديمبيلي بين شوطي اللقاء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن ظهور ميسي أمام خيتافي قد يكون صعبًا بسبب الإصابة.

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وأضافت الصحيفة أن إصابة ميسي ليس لها علاقة بالإصابة الأخيرة والتي أبعدته عن الظهور لما يقرب من شهر بعدما اشتكى من إصابة في الساق اليسرى.

وكان ميسي نال جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم عن موسم (2018 -2019) والممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن غرناطة متصدر الترتيب مؤقتًا لحين انتهاء مباريات الجولة.