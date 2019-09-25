وليد أزارو يفجر المفاجأة ويعلن جاهزيته لمواجهة بطل غينيا

ينتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينتظم اليوم في مران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في مباريات الأجندة الدولية.

وكان أزارو قد عانى من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامج علاجي وتأهيلي، وتعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقا للرؤية الطبية على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي قد فاز على كانو سبورت بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.