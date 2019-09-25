تعرف على جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين

تستأنف غدا الخميس منافسات الدوري السعودي للمحترفين "كأس محمد بن سلمان للمحترفين" حيث تقام مبارتين في افتتاح الجولة الخامسة حيث يلتقى فريق الهلال نظيره التعاون في حين يواجه فريق الاتفاق نظيره أبها.

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون فى تمام الساعة ٥:١٥ بتوقيت مصر، الساعة ٦:١٥بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة ٧:١٥ بتوقيت أبو ظبي على ملعب الملك سعود، في حين تنطلق مباراة الاتفاق و أبها على استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية فى تمام الساعة ٥:٤٥ بتوقيت مصر، الساعة ٦:٥٤ بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة ٧:٤٥ بتوقيت أبو ظبي.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر بمباراة فريق إتحاد جدة أمام الشباب و المقرر أقامتها فى تمام الساعة ٥:٢٥ بتوقيت مصر، ٦:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٢٥ بتوقيت أبو ظبي على استاد الملك فهد الدولي، يليها مباراة أهلى جدة أمام النصر بطل النسخة الماضية على ملعب الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" و المقرر لها فى تمام الساعة ٧:١٥ بتوقيت مصر، ٨:١٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:١٥ بتوقيت أبو ظبي، يحل فريق الفتح ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الوحدةالمقرر أقامتها فى

تمام الساعة ٧:١٥ بتوقيت مصر، ٨:١٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:١٥ بتوقيت أبو ظبي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.تختتم مباريات الجولة الخامسة يوم السبت ٢٨ سبتمبر بمباراة الفيصلى أمام العدالة الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى والمقرر لها فى تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت مصر، ٦:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٣٠ بتوقيت أبو ظبي،على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يليها مباراة الحزم و ضمك فى تمام الساعة ٥:٣٥ بتوقيت مصر، ٦:٣٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٣٥ بتوقيت أبو ظبي على ملعب نادى الحزم، يختتم اليوم الثالث بمباراة الرائد و الفيحاء و المقرر أقامتها فى تمام ٧:١٥ بتوقيت مصر، ٨:١٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:١٥ بتوقيت أبو ظبي على على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.