ناشئو السلة 3*3 يشاركون في البطولة الأفريقية

تشارك منتخبات كرة السلة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بأوغندا خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، وتشارك منتخبات 3*3 الرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 18 سنة فى البطولة الأفريقية . والناشئين والناشئات تحت 18 سنة فى البطولة الأفريقية . يدرس مسئولو اتحاد السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة مع الأجهزة الفنية للمنتخبات إقامة معسكرات قبل البطولة، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية بالمقارنة مع باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة. الأجهزة الفنية للمنتخبات إقامة معسكرات قبل البطولة، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية بالمقارنة مع باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة. ويشارك فريق الزمالك رجال فى بطولة الأفروليج بعد التتويج بلقب بطولة الدورى العام الماضى.

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