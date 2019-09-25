غدًا.. وزارة الرياضة تنظم احتفالية كبرى تحت عنوان "في حب مصر"

تنظم وزارة الشباب والرياضة احتفالية كبرى تحت عنوان "في حب مصر"، في تمام الساعة الرابعة مساء غد الخميس على مسرح الوزارة. الساعة الرابعة مساء غد الخميس على مسرح الوزارة. وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار الفنانين والنقاد الرياضيين ومجموعة من الشباب.

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