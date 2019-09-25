ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه الذي يطير اليوم الأربعاء، إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد. يحل بيراميدز ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشملت القائمة: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبدالله بكري وايريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس وأحمد توفيق وإسلام عيسي وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد علي وطه طارق.

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