موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره أوساسونا مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتاجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
موعد مبارة ريال مدريد وأوساسونا
تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونافي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا
تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونابشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة ، بتعليق حفيظ دراجي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن أتليتيك بيلباو المتصدر، بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
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