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موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

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يستضيف فريق ضيفًا على نظيره أوساسونا مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتاجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة "الليجا".

موعد مبارة ريال مدريد وأوساسونا

تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

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والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا

بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة ، بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن أتليتيك بيلباو المتصدر، بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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