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طبيب الأهلي يعلن جاهزية سعد سمير للعودة إلى تدريبات الأهلي الجماعية

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أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية سعد سمير ومحمد محمود، للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع الفريق ، بعد

تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وكان محمد محمويد، قد أجرى جراحة

الرباط الصليبي في ألمانيا، فيما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة ، وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وشارك الثنائي في مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي، ضمن خطة تجهيزهما للفترة المقبلة .

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