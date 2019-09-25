يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية اليوم مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش، للتحضير لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقررإقامتها مساء السبت المقبل.
يضع فايلر خطة الإعداد لمواجهة الفريق الغيني، ويحدد التفاصيل الخاصة بالجانب الفني والخططي التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.
وبعد ذلك يعقد فايلر، محاضرة نظريةمع اللاعبين قبل انطلاق المران يتحدث فيها عن ضرورة إغلاق ملف بطولة الدوري العام بشكل مؤقت بعد الفوز الذي حققه الفريق على سموحة مساء الإثنين الماضي بهدف رمضان صبحي، والتركيز في مباراة كانو سبورت المقبلة، لأنها تقرب الفريق خطوة جديدة في طريق استعادة لقب دوري الأبطال الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع بالجهاز المعاون للتحضير لمواجهة كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.