الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري الأبطال

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، في الخامسة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا .

يبدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بطل

غينيا الاستوائية، بعد الحصول على راحة أمس بقرار من الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بهدف التقاط الأنفاس بعد الضغط المتواصل الذي تعرض له اللاعبون ما بين السفر إلى غينيا ومواجهة كانو سبورت في مباراة الذهاب ثم العودة إلى القاهرة والدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية خاض خلاله الفريق مواجهتى الزمالك في السوبر المصري، وسموحة في الدوري العام.

يسعى فايلر، مع جهازه المعاون لتجديد دوافع اللاعبين وتجهيزهم من الناحية البدنية والفنية، لتخطي فريق كانو سبورت والتأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.