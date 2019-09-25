ضياء وحيد يجري جراحة ناجحة بعد إصابته بالصليبي

خضع ضياء وحيد، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ وشقيق محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته قطع في الرباط الصليبي للركبة، وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في المران مع فريق الشباب

مواليد ٩٩.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الشباب بالأهلي إن ضياء وحيد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في المران دون التحام مع أحد، وكان يرتكز على قدمه اليمنى وأثناء الدوران حدث

له قطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب خضع للفحص بأشعة الرنين المغناطيسي، التي أكدت الإصابة وحاجته لإجراء العملية، مشيراً إلى أن فترة غيابه عن الملعب قد تصل إلى ٩ أشهر.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب الشاب بدأ التأهيل قبل خضوعه للعملية، وسوف يخضع للعلاج الطبيعي خلال المرحلة المقبلة .