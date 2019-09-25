رياضة | منتخب الشباب يستدعي "محمد حسين" نجم اتحاد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الشباب يستدعي "محمد حسين" نجم اتحاد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 محمد حسين عبد الوهاب ظهير أيمن فريق اتحاد الشرطة لمعسكر الفراعنة الصغار استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام منتخبي السعودية وسلطنة عمان على ملعب نادي الشمس.

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ونال محمد حسين عبد الوهاب إعجاب الجهاز الفني لمنتخب الشباب نظرًا لإمكانياته الفنية العالية دفاعًا وهجومًا والتي لفتت الأنظار بشدة داخل اتحاد الشرطة وخلال الأيام الأولى في معسكر المنتخب.

ويلعب منتخب الشباب مع السعودية غدًا بملعب الشمس ثم يواجه سلطنة عمان يوم الأحد المقبل استعدادًا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.