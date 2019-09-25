رياضة | ديسابر يُعلن قائمة بيراميدز للسفر إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يُعلن قائمة بيراميدز للسفر إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفربق نادي بيراميدز قائمة فريقه التي تطير اليوم، إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد.

ويحل بيراميدز ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وضمت قائمة بيراميدز كلا من :-

أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبدالله بكري وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس واحمد توفيق وإسلام عيسي وجون أنطوي واحمد منصور ونبيل دونجا واحمد علي وطه طارق.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.