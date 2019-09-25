رياضة | ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن أزمة محمد صلاح مع الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن أزمة محمد صلاح مع الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الصحف الإنجليزية على أزمة ضياع أصوات مدرب منتخب مصر وقائده على محمد صلاح نجم ليفربول في التصويب لجائزة أفضل لاعب في العالم التي فاز بها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لعام 2019.

ديلي ميل: خلاف بين محمد صلاح واتحاد الكرة

وقالت صحيفة ديلي ميل إن محمد صلاح تورط في خلاف جديد مع اتحاد الكرة في بلاده بسبب التصويت لصالحه في جائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لافتة إلى أن صلاح حذف اسمه كلاعب في المنتخب مما قد يكون تمهيدًا لاعتزال اللعب الدولي.

وأضافت الصحيفة: "هناك مخاوف في مصر من قطع صلاح علاقته بمنتخب مصر إثر الأزمة الأخيرة لأنه لم يكن المسئول عنها وأنه يشعر أن بلاده كان يجب أن تدعمه بقوة".

ميرور: مخاوف من اعتزال صلاح دوليا

أما صحيفة ميرور فأشارت إلى محمد صلاح دخل في عاصفة أخرى مع اتحاد الكرة وقام بمحو كل ما يتعلق بمنتخب مصر لكن الاتحاد رد بفتح تحقيق في ضياع الأصوات بالرغم من أن قائد الفريق أحمد المحمدي وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قد صوتا لصالح صلاح فإن هذه الأصوات لم تسجل".

وتابعت أن هناك مخاوف من اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي مع منتخب مصر لأن بلاده أضاعت عليه 10 نقاط في التصويت.

طريقة التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير فمثلًا هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة اختار ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أي أن صلاح حصل منه على نقطة وحيدة فقط.

نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

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2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.